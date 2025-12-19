Названия некоторых профессий изменятся с 2026 года в России

Общероссийский классификатор профессий и должностей претерпит изменения с 2026 года в России. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что изменения в трудовом законодательстве в следующем году «почувствует любой работник», даже тот, кто далёк от кадровых тонкостей.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий», — сказал парламентарий.

Собеседник агентства добавил, что от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, а также доплаты за условия труда, дополнительные отпуска.

Ранее Говырин сообщил, что с 1 января 2026 года пожилым россиянам, отметившим 80-летие, повысят пенсию.