19 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

19 декабря профессиональный праздник отмечают контрразведчики РФ. 48 лет исполняется олимпийскому мишке. Православные чтут память Николая Чудотворца. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 декабря в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День военной контрразведки

19 декабря 1918 года был создан отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), который занимался борьбой с контрреволюцией, шпионажем и диверсиями в армии. Позже, в годы Великой Отечественной и холодной войны контрразведка стала одним из главных инструментов защиты советской армии.

После распада СССР структура вошла в состав Федеральной службы безопасности России. Сейчас ее работа направлена на защиту российских вооруженных сил от шпионажа и диверсий, обеспечение безопасности стратегических объектов, предотвращение утечек секретной информации, защиту от кибератак и пресечение внутренних преступлений.

День рождения олимпийского мишки

19 декабря 1977 года медвежонка Мишу официально Москве. Именно он стал победителем всенародного голосования как символ русской природы и воплощение главных спортивных качеств: силы и упорства. Автором изображения стал художник-иллюстратор детских книг Виктор Чижиков.

Праздники в мире 19 декабря

Международный день помощи бедным

День был установлен по инициативе ООН в 1995 году. Организация рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

На конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, существовали в нищете. В настоящее время, по данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть на 1,90 доллара США в день. К 2030 году 7 процентов населения Земли, или 575 миллионов человек, могут оказаться в условиях крайней бедности.

Какие еще праздники отмечают в Росси и мире 19 декабря

День снабженца; День рождения линолеума; День морозных узоров; День скрещивания пальцев.

Какой церковный праздник 19 декабря

День памяти святителя Николая Чудотворца

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Предание гласит, что он жил в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Став епископом, Николай почти всю жизнь прослужил в ливийском городе Миры, но благодаря своим добрым делам и чудесам прославился по всей Римской империи.

Самая известная история связана с нищим стариком и его тремя дочерьми. Не имея приданого, отец не мог выдать их замуж, из-за чего девушкам грозила позорная судьба. Узнав об этом, Николай Чудотворец начал тайно подбрасывать в окно дома мешочки с золотом. В итоге нищий старик скопил достаточно приданного и устроил дочерям достойную жизнь.

Приметы на 19 декабря

19 декабря в народном календаре — Никола Зимний. В это время на Руси начинался период зимнего сватовства. Считалось, что если зазвать невесту 19 декабря, семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Если в этот день ясно, значит, и на Летнего Николу в мае будет тепло и солнечно; Иней накануне праздника предвещает хороший урожай овса, а обилие снега означает, что весной вырастет много травы; Если все дороги замело, значит, снегопады продолжатся до самого Нового года.

Кто родился 19 декабря

Советская и российская актриса, Александра Вертинского. Широко известна по ролям в картинах «Алые паруса», «Безымянная звезда», «Двенадцатая ночь», «Человек-Амфибия» и многих других.

Эдит Пиаф (1915-1963)

Французская певица, шансонье, один из главных голосов Франции XX века. Ее узнаваемый тембр сделал бессмертными такие композиции, как Non, je ne regrette rien и La Vie en rose. Кстати, настоящее имя артистки — Эдит Джованна Гассион. Псевдоним Малышка Пиаф (на парижском жаргоне — «воробей») в начале карьеры придумал владелец кабаре из-за небольшого роста певицы.

Кто еще родился 19 декабря

Леонид Брежнев (1906-1982) — бывший глава СССР; Владимир Кристовский (50 лет) — солист группы Uma2rmaH; Галина Волчек (1933- 2019) — советская и российская актриса; Джейк Джилленхол (45 лет) — американский актер.