Россиянам рассказали, как увидеть «инопланетный корабль»

На этой неделе земляне смогут увидеть загадочный космический объект 3I/ATLAS, известный также как «корабль пришельцев» и «инопланетный зонд», пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным канала, в пятницу, 19 декабря, 3I/ATLAS начнёт своё сближение с Землёй, и любители астрономии и астрофотографии по всему миру смогут увидеть древний космический объект — по некоторым данным, его возраст на 3 млрд лет превышает возраст Солнца.

Журналисты заметили, что космическое тело лучше всего будет видно в безоблачные ночи вдали от городов, где небо тёмное и сухой воздух.

Таким образом, пояснили специалисты, для наблюдений не потребуется профессиональное астрономическое оборудование.