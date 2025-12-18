Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет

Одной медицины и правильного образа жизни недостаточно для того, чтобы стать долгожителем, заявил НСН Александр Мясников. Только генетика позволяет преодолеть рубеж в 100 лет, медицина поможет только до 90 лет, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.

Россиянам абсолютно реально дожить до 120 лет, заявила главврач Кремлёвской поликлиники Елена Ржевская. По её словам, для этого нужно правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию и знать свою наследственность. Об этом сообщает РИА Новости. Мясников уточнил, что этом смогут далеко не все.

«На самом деле тут ответ и да, и нет. Для этого надо выиграть в генетическую лотерею. Это самое главное. Мы знаем, что те люди, которые правильно питаются, следят за здоровьем, ходят на диспансеризацию, не курят — они реально доживают до своих 90. Но если мы спросим людей, кто доживает за 100 лет, то они все и курят, и животик имеют, и выпивают по чуть-чуть. Потому что это уже чистая наследственность. Мы знаем из исследований, что те люди, у которых мама и папа прожили до 100 лет, имеют шанс дожить до 100 лет в 17 раз больше, чем те, у кого таких родителей нет. Поэтому, если у тебя выпала карта жить до 70, то ты можешь дотянуть до 90. Но 100 и выше — это Господь Бог и генетика», — отреагировал он.

