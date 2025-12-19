На прямую линию с Путиным пришло уже более 2,5 млн вопросов

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за примерно четыре часа до начала программы поступило более 2,5 млн обращений от граждан.

«Всего количество обращений — более 2,5 млн на данный момент», — уточнили в эфире телеканала «Россия 24».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Приём вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до конца эфира. Все поступившие вопросы обрабатывает нейросеть GigaChat.

Ранее сообщалось, что ведущими прямой линии российского лидера Владимира Путина будут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.