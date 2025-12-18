Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин прокомментировал идею создать базу уникальных номеров мобильных устройств — IMEI.

«Безусловно, это повысит безопасность и поможет в борьбе с беспилотниками», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, понадобится надёжная авторизация устройства в сети, подобная тому, как после выезда за рубеж по возвращении в Россию требуется код ввода.

Ранее сообщалось, что Минцифры России планирует в следующем году сформировать базу уникальных номеров мобильных устройств — IMEI.