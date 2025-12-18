Как портал «Рамблер» использует искусственный интеллект для борьбы с фейками

Участники круглого стола обсудили технологический суверенитет, доступ к онлайн-ресурсам и медиаграмотность

17 декабря 2025 года состоялся круглый стол «Домыслы, превращающиеся в угрозы. Развенчиваем фейки о цифровом пространстве» в медиацентре «Российской газеты». В нем приняла участие исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова. Спикер вместе с экспертами проанализировала, как фейки и киберугрозы искажают восприятие цифровой реальности и формируют ложные стереотипы.

Отдельное внимание уделили мифу о превосходстве зарубежных IT-решений, подчеркнув, что российские продукты во многих сферах уже сопоставимы по качеству и лучше адаптированы к внутреннему рынку. Участники также пояснили причины временных отключений мобильного интернета в регионах, какие сервисы при этом остаются доступными, а также обсудили проблему распространения фейковых новостей.

Анна Иванова уделила особое внимание технологическим инструментам, которые портал «Рамблер» интегрирует в том числе для верификации новостного контента.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«На главной странице портала “Рамблер” есть ИИ-помощник по новостям – инструмент, который помогает пользователям понять, подтверждается ли информация фактами или это фейк. Им может воспользоваться любой человек, независимо от возраста и уровня критического мышления, просто задав вопрос в свободной форме. Искусственный интеллект работает исключительно на основе верифицированных данных из федеральных СМИ и официальных источников, поэтому ему можно доверять. Такой подход – часть нашей ответственности как медиаплатформы в борьбе с фейками и снижении уровня дезинформационной тревожности».

Модератором круглого стола выступил руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» и эксперт РОЦИТ Олег Капранов. В дискуссии приняли участие: ведущий «Соловьев LIVE», автор Telegram-канала «КАМЕНЕВ» Иван Каменев, руководитель центра коммуникаций «МедиаХАБ» Виктория Рашина, председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков, заместитель главного редактора «Российской газеты», член Общественного совета при Роскомнадзоре Елена Березина, руководитель информационно-аналитического отдела движения «Юнармия» Ксения Барладян, генеральный директор АНО «Белый интернет», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко и журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

Круглый стол «Домыслы, превращающиеся в угрозы. Развенчиваем фейки о цифровом пространстве» посвящен обсуждению общественных тревог и распространенных мифов, связанных с изменениями в цифровой среде.