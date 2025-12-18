Костромской пенсионер хотел оплатить лечение Дженнифер Энистон

Региональное УМВД сообщает, что мошенники завладели деньгами пенсионера из Костромы в сумме 245 тысяч рублей.

Полицейские установили, что этому предшествовала переписка в интернете. Костромич считал, что переписывается в соцсети с Дженнифер Энистон. В начале декабря она написала пенсионеру, что нуждается в финансовой помощи для лечения, и прислала реквизиты карты.

Мужчина перевел неизвестным 150 тысяч рублей. Через три дня "подруга" попросила у него 95 тысяч на билет до Костромы, чтобы лично поблагодарить за помощь. Пенсионер перевел и эту сумму.

В третий раз у костромича попросили еще 50 тысяч, но перевод не получился: банковская система заблокировала подозрительную транзакцию.

Теперь костромская полиция проводит проверку и напоминает всем о необходимости проявлять бдительность при общении в интернете.