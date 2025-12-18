В России предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов на ряд предприятий

В Госдуме предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия, владельцами которых являются иностранные граждане.

Об этом сообщает 360.ru.

Авторы инициативы — депутаты Сергей Миронов и Федот Тумусов. Они вынесли на рассмотрение ГД соответствующий законопроект.

Из документа следует, что иностранный гражданин может стать работодателем в случае соблюдения двух условий — его статусу ИП должно быть не меньше трёх лет и в течение этого времени он не нарушал законодательство, в том числе налоговое и трудовое.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продлили запрет мигрантам работать в такси и курьерами на 2026 год.