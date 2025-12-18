В защитных лесах разрешат рубки ухода

На особо защитных участках лесов разрешат рубки ухода. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 18 декабря.

Рубки ухода — это форма ухода за лесом путем удаления нежелательных деревьев, которые не отвечают хозяйственным целям и отрицательно влияют на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев.

Сейчас Лесной кодекс допускает проводить выборочные рубки только для вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, что не позволяет в полной мере ухаживать за лесами. Принятые нормы позволяют проводить на особо защитных участках лесов рубки ухода.

По данным авторов инициативы, из 1,5 миллиарда га земель лесного фонда 14 процентов передали в долгосрочную аренду для заготовки древесины. Арендаторы не только заготавливают древесину, но и охраняют, защищают и воспроизводят леса. На остальной территории лесного фонда такие мероприятия проводят для выполнения государственных заданий.

Однако из-за недостаточного финансирования учреждения выполняют не более 25 процентов от необходимого объема мероприятий. Принятый документ разрешает учреждениям заготовку древесины на землях лесного фонда на основании договора купли-продажи, если проведение аукциона по разным причинам не привело к заключению договора.