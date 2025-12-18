Очередное предсказание Жириновского начинает сбываться

В социальных сетях активно обсуждается архивное видео 2020 года с выступлением Владимира Жириновского. В нем основатель ЛДПР, которого называют провидцем, высказывает ряд предположений о будущих событиях, пишет «Абзац».

На кадрах депутат прогнозирует начало специальной военной операции на Украине и победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Также в своем высказывании он рассматривает гипотетический сценарий разделения сфер влияния с США.

«Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильно. А ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. Он Венесуэлу берет, мы – Украину», — заявил Жириновский.

Эти кадры получили широкое распространение на фоне текущих событий, и пользователи отмечают, что ряд озвученных политиком прогнозов, по их мнению, сбылся.

«Последний президент Украины»: пророчество Жириновского сбывается «со страшной скоростью»

Накануне Дональд Трамп объявил о введении полной блокады всех нефтяных танкеров, подпавших под санкции США и направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее. Президент подчеркнул, что власти Венесуэлы рассматриваются Вашингтоном как иностранная террористическая организация, обвинив их в хищении активов, терроризме, наркотрафике и торговле людьми.