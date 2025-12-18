Симоньян обратилась к россиянкам с призывом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к женщинам, планирующим домашние роды. Она поделилась личным опытом, отметив, что, несмотря на собственные «безоблачные» и практически безболезненные роды, ее первым двум детям потребовалась срочная реанимация сразу после появления на свет.

Они не задышали сами, и не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома, написала Симоньян. По ее словам, только третья дочь родилась без осложнений.

Симоньян подчеркнула, что роды являются рискованным процессом, и никакая подготовка, курсы или предыдущий успешный опыт не гарантируют благополучного исхода. Она призвала будущих мам рожать в медицинских учреждениях, где им и ребенку смогут оказать экстренную помощь.

«Все это не гарантия от того, что может пойти не так и сломать вам жизнь. А ребенку вашему — так в прямом смысле слова», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании 60-летней москвички, которая приняла роды у 27-летней девушки. Женщину подозревают в оказании акушерских услуг без соответствующего образования и квалификации.

Следователи установили, что задержанная не имеет медицинского образования, особенно в области акушерства и гинекологии. Тем не менее, она утверждала, что владеет навыками родовспоможения, и согласилась помочь девушке, которая нуждалась в таких услугах. Эта женщина принимала роды у известной блогерши, хореографа, танцовщицы, модели и актрисы Aisha Chigga (Аиша Ракаева).