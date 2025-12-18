Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье вправе заявить требование о компенсации морального вреда, однако рассчитывать на значительную сумму не стоит. Об этом «ФедералПресс» заявил адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, российская судебная практика предусматривает относительно небольшие выплаты по таким искам. Максимальный размер компенсации, который может быть присужден судом, он оценил примерно в 300 тысяч рублей, подчеркнув, что эта сумма вряд ли представляет интерес для Лурье. При этом Алешкин отметил, что покупательница может рассчитывать на возмещение расходов на юридическую помощь.

С учетом длительности разбирательства и объема оказанных услуг сумма таких выплат может оказаться существенной. 16 декабря Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших недействительной сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье.

В результате спорная недвижимость осталась в собственности Лурье, передает «Радиоточка НСН».