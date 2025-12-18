Исследование Rambler&Co: россияне раскрыли главный лайфхак новогоднего шопинга

Более половины респондентов используют программы лояльности при покупке подарков к празднику

Медиахолдинг Rambler&Co и программа лояльности «СберСпасибо» опросили более 54 тыс. россиян и изучили крупнейшие единовременные траты бонусов Спасибо в 2025 году. Исследование показало, что многие клиенты копят их на дорогие покупки – минимальная сумма списания в топ-100 оплат превысила 260 тысяч бонусов. При этом почти каждый второй покупатель (46%) оптимизирует траты за счет одновременного использования банковских и ретейлерских программ лояльности, еще 7% пользуются только программами ретейлеров, а 5% – исключительно банковскими.

Лидером среди списаний стала покупка автомобиля Chery Tiggo 4 Pro на Мегамаркете, при оплате которого было потрачено 1,9 млн бонусов Спасибо. В десятке также оказались медицинские услуги. На премиальные пакеты комплексных обследований от СберЗдоровья было потрачено 1,48 млн и 1,27 млн бонусов соответственно. Крупные списания пришлись на покупку бытовой техники и электроники у одного из партнеров, где клиенты использовали 1,4 млн и 951 тыс. бонусов. В одном из заказов в Купере было списано 1,26 млн бонусов на покупку техники, включая телевизоры, музыкальные центры, компьютер и умные часы, а в другом – 1,13 млн бонусов при оплате смартфонов. В топ вошли и заказы с товарами модных брендов одежды, где на кассе партнеров списывали до 1 млн бонусов за раз.

По данным исследования, каждый третий пользователь (33%) выбирает магазин для покупки новогодних подарков по уровню цен, наличию акций и возможности оплаты бонусами. Когда стоимость подарка превышает запланированный бюджет, большинство покупателей (63%) предпочтут найти более доступную альтернативу.

В этом году россияне хотели бы получить деньги или неожиданный подарок – по 28% участников опроса выбрали эти варианты. Еще 13% предпочли бы возможность получить новые впечатления, например, билеты на культурные мероприятия или мастер-классы, и столько же – товары для хобби и творчества. Еще 7% отметили подарочные карты или сертификаты.

Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»: «Мы увеличиваем число партнеров программы, чтобы участие оставалось простым и удобным, а бонусы помогали пользователям покупать товары с выгодой в предновогодний период. Так, чтобы накопить или списать бонусы Спасибо на Мегамаркете, достаточно авторизоваться по Сбер ID и быть участником программы лояльности "СберСпасибо". Оплата может быть проведена любой банковской картой или другим доступным способом на стороне партнера. Размер начислений может увеличиваться благодаря промокампаниям селлеров».

Исследование опирается на два массива данных. С 4 по 11 декабря 2025 года медиахолдинг Rambler&Co провел онлайн-опрос о планах на покупки к Новому году, в котором приняли участие более 54 тыс. респондентов. Дополнительно аналитики «СберСпасибо» изучили свыше 100 обезличенных операций среди участников программы лояльности и выделили крупнейшие списания бонусов Спасибо (без учета рублевой части) за период с 1 января по 10 декабря 2025 года.