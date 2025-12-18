В России предложили депортировать одну категорию осужденных

Заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России Денис хазрат Мустафин предложил депортировать осужденных за совершение террористических актов иностранных граждан. Идею он озвучил в беседе с «Лентой.ру», комментируя предотвращенный в колонии под Ростовом теракт.

Внедрение и распространение среди осужденных лиц радикальных идеологий принимает характер угрозы национальной безопасности, отметил Мустафин.

Важным фактором профилактики, по его словам, сегодня является и разделение содержания под стражей людей, осужденных за совершение террористических актов.

«Срок их заключения должен быть пожизненным. А что касается иностранных граждан, их можно было бы депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее сотрудники УФСБ предотвратили теракт в колонии Ростовской области. По данным ведомства, преступление планировали заключенные из одной из стран Средней Азии, которые являются сторонниками террористической организации. Отбывая наказание в колонии, они подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников колонии. Заключенные также хотели поджечь здание.