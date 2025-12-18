Выяснилось, какие болезни мигранты могут завезти в Россию

Поток трудовых мигрантов несет для России не только экономические, но и санитарные риски. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин.

© Московский Комсомолец

По его словам, приезжие способны завозить в страну опасные инфекционные заболевания, включая корь, туберкулез, гепатит, сифилис и ВИЧ. Конкретный набор рисков напрямую зависит от страны происхождения мигранта и состояния системы здравоохранения в регионе, откуда он прибыл.

Эксперт отметил, что у каждого государства свой эпидемиологический профиль. Так, в странах Центральной Азии, по его оценке, уровень заболеваемости туберкулезом и гепатитами выше, чем в России. Кроме того, из-за сбоев в вакцинации в прошлые годы сохраняются риски появления кори и даже полиомиелита. Отдельное внимание Демин обратил на инфекции, передающиеся половым путем, где чаще всего фиксируются случаи сифилиса и ВИЧ.

Состояние здоровья мигрантов, подчеркнул специалист, усугубляется условиями жизни уже на территории России. Перенаселенное жилье, антисанитария, плохое питание и отсутствие доступа к медицине значительно повышают вероятность вспышек заболеваний. В подобных условиях даже единичный случай инфекции может быстро перерасти в массовое распространение.

Для снижения угроз, по мнению эксперта, необходимо заранее анализировать эпидемиологическую ситуацию в странах, откуда прибывают мигранты, и выстраивать систему жесткого отбора. Если же человек уже пересек границу, обязательными должны стать медицинские осмотры, профилактические программы и контроль за условиями проживания.

Тема приобрела дополнительную актуальность на фоне заявлений о расширении миграционных потоков. Ранее сообщалось, что Россия готова принимать неограниченное число специалистов из Индии в рамках соглашения о мобильности рабочей силы, подписанного в Нью-Дели.