Большинство россиян предпочитают искусственную елку на Новый год

Около 70% россиян собираются установить искусственную новогоднюю ёлку из соображений экономии и экологии.

Об этом свидетельствует опрос финансового маркетплейса «Сравни», результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Отмечается, что только 9% респондентов выбрали живую ель. Ещё 21% опрошенных не собираются ставить дерево вообще.

Более половины респондентов назвали еловые ветки и композиции компромиссом для создания праздничного запаха.

Что касается сроков уборки новогоднего дерева, 61% опрошенных демонтируют украшения после Старого Нового года — 14 января. Около 37% оставляют их до конца января или дольше, а 2% убирают ёлку сразу после 1 января.

Психоаналитик Стелла Гусарова выразила мнение, что новогоднее настроение скрывается не в бенгальских огнях.

