«Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

Россиян предупредили о том, что нарушение правил использования пиротехники может повлечь за собой штраф от пяти до 50 тысяч рублей. Об этом пишет Юрия Иванова.

Эксперт отмечает, что за неправильный запуск салютов, а именно за нарушение правил пожарной безопасности, грозит административная ответственность в виде штрафа от пяти до 15 тысяч рублей.

«Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей», — пояснил Иванов.

Адвокат призвал граждан соблюдать правила безопасности, не запускать пиротехнику рядом со зданиями, деревьями, людьми, животными и легковоспламеняющимися предметами, расстояние должно быть не менее 30 метров.

Ранее юристы предупредили россиян о том, что самовольное украшение подъездов к Новому году может также обернуться немаленьким штрафом и даже лишением свободы.