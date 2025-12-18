Барщевский уходит с должности представителя правительства в КС

Представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский заявил, что уходит с должности. Об этом он сообщил 18 декабря во время заседания Конституционного суда в Санкт-Петербурге. Информация прозвучала в открытой части слушаний, передает Интерфакс.

«Я перед вами выступаю в последний раз. (...) Спасибо за это время, и дай вам бог», — сказал он во время рассмотрения очередного дела в четверг в Санкт-Петербурге.

Барщевский напомнил, что занимает пост представителя кабинета министров в Конституционном суде с 2001 года. По его словам, за это время КС рассматривал ключевые для страны споры, в которых позиция суда и правительства во многом совпадала. Он отметил, что не всегда разделял выводы судей, однако по основным вопросам, затрагивающим основы государственного устройства и права граждан, подходы сторон были едиными.