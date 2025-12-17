"У людей нарушается психика": названа причина исчезновения семьи Усольцевых

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков.

В Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США. Сын Усольцевых считает, что семья могла отправиться в Монголию, а оттуда в Казахстан.

Однако появилась еще одна версия произошедшего. Роковую роль в загадочном исчезновении семьи могли сыграть внезапные вспышки на Солнце. Как заявил в беседе с Lenta.ru эксперт, изучающий обстоятельства гибели группы Игоря Дятлова, Евгений Буянов, такие случаи уже были.

Специалист напомнил, что трагедия на перевале Дятлова также случилась в период аномально высокой солнечной активности. Да и в целом статистика показывает, что в годы пиковой активности Солнца средняя частота ЧП в горах может возрастать вдвое.

"Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика", – отметил эксперт.

Между тем глава регионального главка Следственного комитета в Красноярском крае и Хакасии Алексей Ерёмин сообщил ТАСС, что семья Усольцевых могла стать жертвой преступления. Силовики проверяют эту версию. Он указал, что главной версией пропажи Усольцевых пока остаётся несчастный случай, но следователи проверяют и другие версии, в том числе и криминальные. В регионе продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и допрос свидетелей.