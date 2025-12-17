Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

Серия сильных землетрясений в Крыму не представляет угрозы для россиян. Об опасности явлений рассказал заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач, его слова передает ТАСС.

На полуостров обрушились подземные толчки магнитудой около 4,2. По словам эксперта, землетрясения являются проявлением фоновой сейсмической активности региона. Не исключены повторные толчки, но они будут слабыми и не приведут к разрушениям.

«Прошедшие землетрясения не представляют угрозы для жителей Севастополя и крымского побережья. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится», — спрогнозировал Вольвач.

