Стало известно, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вернувшиеся с новогодних каникул россияне могут привезти в Россию новые вирусы, которые приведут к пандемии. Об этом пишет NEWS.ru.

Скорость распространения вирусов в современном мире напрямую зависит от развития транспортной логистики, напомнил он.

Только на следующей неделе границы РФ, по прогнозам академика, пересекут около 300 тысяч соотечественников, отправляющихся на отдых.

Ученый считает, что привезти с собой они рискуют не только сувениры, но и вирусы, включая грипп.

Такие направления поездок как Юго-Восточная Азия и Центральная Америка вызывают особую тревогу у ученого.

Возвращение такого количества людей из тропических зон неизбежно приведет к завозу инфекций, уверен Онищенко.

