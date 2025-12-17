В России предложили запретить "детское шампанское"

Во фракции "Новые люди" предложили ограничить использование образа алкогольной продукции в продовольственных товарах. Такое обращение депутаты Госдумы отправили в кабмин.

Авторы письма предложили ввести ограничение на использование визуальных образов и наименований видов алкогольной продукции при производстве и реализации товаров, доступных детям. Это, по их оценке, позволит исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию.

Депутаты попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность разработки соответствующих мер и в случае одобрения дать поручения профильным органам исполнительной власти их реализовать.

Дело в том, что в магазинах в свободном доступе представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику и ориентированные на детей, указали парламентарии. Они привели в пример газированные напитки, имитирующие шампанское, снеки со вкусами "игристого", кондитерские изделия в форме бутылок элитного алкоголя.

Подобная продукция - это форма скрытого маркетинга, считают инициаторы. Они привели также оценки экспертов и данные исследований, согласно которым существует прямая связь между воздействием алкогольной атрибутики и началом употребления спиртного.