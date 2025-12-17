Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал отказаться от рекламных обзвонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей речи на стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством» премьер заявил, что в России можно полностью отказаться от рекламных обзвонов и СМС. По словам Мишустина, такие обзвоны используются телефонными мошенниками, а также для навязывания «сомнительных товаров».

«При желании можно отказаться от рекламных СМС-рассылок, обзвонов, которые очень часто применяются для навязывания сомнительных товаров и услуг и выманивания персональных данных», — заявил он.

