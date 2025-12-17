Гоблин назвал отвратительным дело Долиной

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал отвратительным дело с квартирой певицы Ларисы Долиной, которую артистка продала под влиянием мошенников, а затем через суд вернула, оставив покупательницу без денег и жилья. На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

Пучков выразил уверенность в том, что россияне будут ненавидеть певицу из-за ситуации с недвижимостью. При этом блогер задался вопросом, почему Долина не пришла на заседание Верховного суда, в ходе которого право собственности на квартиру оставили покупательнице.

«Это все выглядит настолько отвратительно. Зачем затевалось, я вообще отказываюсь понимать», — прокомментировал он поведение артистки в деле с жильем.

Ранее Гоблин также призвал Долину вернуть покупательнице квартиры деньги и попросить прощения. Он назвал решение певицы отдать мошенникам полученные за жилье средства ее личным делом, которое не имеет отношения к приобретателю квартиры.