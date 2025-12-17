Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Верховного суда (ВС) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и оценил его влияние на вторичный рынок недвижимости в России.

Ранее Верховный суд России отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело об афере с квартирой Долиной, которое стало одним из самых громких в уходящем году. 70-летняя народная артистка РФ под влиянием мошенников продала недвижимость 36-летней предпринимательнице Полине Лурье, однако затем суд вернул артистке жилье, оставив покупательницу без денег и купленного ею имущества — все похожие случаи в стране стали называть «схемой Долиной», а сама история вызвала огромное возмущение. Теперь же Верховный суд постановил признать право собственности на квартиру за Полиной Лурье, а певица, если не съедет добровольно, будет выселена принудительно по решению суда.

На мой взгляд, Верховный суд принял правильное решение. Здесь можно сказать, что справедливость восторжествовала. Ведь история вокруг квартиры Долиной ставила под сомнение правильность статьи Гражданского кодекса о добросовестном приобретении недвижимости. Полагаю, решение Верховного суда должно быть окончательным в соответствующем споре. Напомню, что в России выдвигалось множество различных предложений, связанных с тем, как можно обезопасить сделки на вторичном рынке недвижимости, какие можно предпринять дополнительные меры, и так далее. Но в итоге все свелось к тому, что без действующего правила о добросовестной покупке недвижимости покупатель жилья брал на себя все риски, а также нес ответственность за третьих лиц – и за продавца, и за мошенников, которые могли его обмануть. Полагаю, теперь покупатели вторичной недвижимости могут немного выдохнуть. Однако для окончательного понимания ситуации должно пройти еще какое-то время. Нужно посмотреть, какие решения в дальнейшем будут принимать суды по аналогичным делам. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

На фоне недавнего решения Верховного суда пострадавшим из-за «схемы Долиной» покупателям недвижимости следует подать новые иски для пересмотра их дел, добавил специалист.

«Им нужно бороться до конца, пробовать «окатить» предыдущие судебные решения, в случае необходимости – также доходить до Верховного суда. Думаю, после решения ВС по «делу Долиной» и у других судов прибавится работы. У людей, попавших в ту же ситуацию, что и Полина Лурье, теперь есть шанс оспорить их сделки с недвижимостью и вернуть себе жилье», - сказал Ракута.

Вместе с тем эксперт отметил, что решение ВС по делу Долиной существенно не отразится на стоимости вторичной недвижимости в РФ.

«Из-за решения ВС цены на недвижимость не вырастут. Тут важнее законы рынка. При высокой ключевой ставке и высоких ставках на ипотеку вторичный рынок продолжит находиться в состоянии стагнации. При этом, возможно, пожилые продавцы недвижимости, от сделок с которыми многие покупатели просто отказывались, теперь отменят связанные с этим скидки и вернут прежние цены на свои объекты. Но серьезных причин для резкого роста цен на недвижимость я сейчас не вижу. Вряд ли сейчас все бросятся покупать вторичку», - заключил специалист.

