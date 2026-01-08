Предсказания Матроны Московской: какие из них вымысел

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви XX века. Ее имя связано с тысячами свидетельств о помощи, исцелениях и духовной поддержке, а также с рядом высказываний, которые считаются пророчествами. При этом сама церковь неоднократно подчеркивала: вокруг личности Матроны со временем возникло множество домыслов, не подтвержденных ни документально, ни свидетельствами очевидцев. О том, какие приписываемые ей предсказания являются вымыслом, расскажет «‎Рамблер».

Кто такая Матрона Московская?

Матрона Дмитриевна Никонова появилась на свет в 1881 году в селе Себино Тульской губернии в крестьянской семье. Она родилась слепой: ее веки были плотно сомкнуты, глазные яблоки не развились. Родители изначально думали отдать девочку в приют, однако, по семейному преданию, мать Матроны увидела сон, после которого ребенка решили оставить.

С раннего возраста у Матроны проявились особенности, которые окружающие называли духовным даром. В восемь лет она уже обладала даром прозорливости — способностью видеть не только настоящее, но и грядущее, а в 13 — якобы, научилась исцелять. Считается, что люди к ней приходили за советом, утешением, выздоровлением.

Большую часть жизни Матрона провела в Москве, куда перебралась после революции. Она не имела собственного дома, жила у знакомых, часто меняла адреса, но ежедневно принимала людей. Скончалась Матрона в 1952 году и была похоронена на Даниловском кладбище. В 1999 году ее причислили к лику местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году — к лику общецерковных святых.

Предсказания, приписываемые Матроне

Одними из самых ранних предсказаний, которые упоминаются в источниках, считаются слова Матроны о судьбе императора Николая II. По преданию, в подростковом возрасте она взяла в руки птичье перо, ощипала его и сказала, что подобная участь ожидает царя. Эти слова позднее связали с событиями 1917–1918 годов — отречением и расстрелом императорской семьи.

«‎Помазанник Божий»: почему Николай II не отрекся от престола

Также Матроне приписывают высказывания о грядущей Гражданской войне и гонениях на церковь. Эти слова часто цитируются в церковной среде как предупреждение о тяжелом периоде для православия в XX веке, сопровождавшемся закрытием храмов и преследованием духовенства:

«Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. А потом все бросят, побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Верующих будет мало, служить будет некому»

Одним из наиболее известных считается высказывание Матроны, сделанное в 1936 году, за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Это пророчество считается одним из немногих, имеющих несколько независимых свидетельств:

«Скоро много народа погибнет, но Россия выстоит»

Ходят также рассказы о том, что Матрона якобы предсказала смерть Иосифа Сталина, указав даже причину его гибели. Однако эти сведения основаны на воспоминаниях одного человека и не подтверждены другими источниками, поэтому церковью рассматриваются как недостоверные.

Вымыслы вокруг имени Матроны

Со временем вокруг личности Матроны Московской сформировался обширный пласт народных легенд. Наиболее известная из них — история о встрече Матроны со Сталиным осенью 1941 года, когда немецкие войска подходили к Москве. Согласно этой версии, Иосиф Давыдович якобы приезжал к Матроне за благословением. Однако ни в архивных документах, ни в мемуарах современников нет подтверждений этой встречи. Синодальная комиссия по канонизации признала данный эпизод вымыслом.

Источником многих легенд стала книга под названием «Сказание о житии блаженной старицы, матушки Матроны», написанное Зинаидой Ждановой, которая одно время жила с Матроной под одной крышей. Она описывала процесс изгнания бесов, «заговоренную водицу» и влетающих в форточки чертей. Церковь эти сюжеты отвергла, так как они противоречили православному учению. Позднее сама автор признавалась, что значительная часть описанного в книге является художественным вымыслом.

И хотя бытует мнение, что Матрона лечила людей, подлинные свидетельства о Матроне подчеркивают: она никогда не поощряла народное целительство и не занималась заговорами. Напротив, она направляла людей к церковной жизни и говорила:

«Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым. Перед иконами пусть горят лампады»

Матрона Московская в жизни современных верующих

Сегодня Матрона Московская остается одной из самых почитаемых святых в России. Ее мощи находятся в Покровском монастыре в Москве, куда ежедневно приходят тысячи паломников. В монастыре ведется запись свидетельств о помощи и исцелениях, полученных по молитвам святой.

Люди обращаются к Матроне с просьбами об исцелении, помощи в семейных обстоятельствах, укреплении веры. При этом церковь подчеркивает: сама Матрона всегда считала источником помощи не себя, а Бога, а ее прозорливость связывала с глубокой верой и постоянной молитвой.

Значение Матроны Московской в современности заключается не столько в приписываемых ей пророчествах, сколько в ее образе как человека, который в тяжелое время оставался опорой для других. Именно это делает ее почитание устойчивым и по сей день — без мистификации, но с уважением к реальным свидетельствам ее жизни и служения.

