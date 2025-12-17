На передачу «Итоги года» с Путиным поступило более 1,7 млн вопросов

Россияне направили свыше 1 млн и 700 тыс. вопросов в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Совершено более 750 тыс. телефонных звонков на «Прямую линию», через Max отправили около 350 тыс. обращений, передает «Россия 24».

Лидерами по числу обращений стали Москва, Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что президент в среду планирует готовиться к «Итогам года».

Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Срочные обращения решаются до начала эфирного мероприятия.