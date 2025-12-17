Лурье расскажет о деле Долиной в «Пусть говорят»

Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, выступит в программе «Пусть говорят» на Первом канале и расскажет о деле с недвижимостью. Выпуск с ее участием канал анонсировал в Telegram.

«Впервые в студии появится покупатель жилья — Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки», — говорится в публикации.

Уточняется, что выпуск с участием Лурье выйдет в эфир в среду, 17 декабря, в 19:45.

При этом Долина уже участвовала в «Пусть говорят», выпуск с ней вышел 5 декабря. В нем певица рассказала, что в течение нескольких месяцев была под влиянием мошенников, которые и убедили ее продать квартиру. Она также пообещала вернуть Лурье деньги, которые та заплатила за жилье. Однако Долина добавила, что у нее нет этой суммы. Когда именно она планирует отдать деньги, артистка не уточнила. Лурье от съемок в том выпуске отказалась.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд поставил точку в деле о недвижимости Долиной и отменил решения нижестоящих инстанций, оставив право собственности за Лурье как за добросовестным покупателем. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.

Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позднее певица передала вырученные средства и свои сбережения мошенникам. Долина обратилась в суд, ей вернули недвижимость. Лурье по итогам этих решений осталась без жилья и без денег. Она обратилась в Верховный суд.