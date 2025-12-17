Юрист дал совет обманутым по «схеме Долиной» россиянам

Добросовестным покупателям, обманутым по так называемой «схеме Долиной», необходимо настаивать на пересмотре дел. Об этом заявил «Абзацу» юрист Алексей Петропольский.

Термин «схема Долиной» появился после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд первой инстанции и апелляционный суд оставили спорную квартиру ей, но не обязали вернуть деньги покупателю. В рамках «схемы» продавец после реализации квартиры и получения денег отказывался передавать жилье покупателю.

Накануне Верховный суд РФ рассмотрел жалобу социолога Полины Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках, и оставил право собственности за покупателем. При этом ожидается, что резонансное дело станет частью официального обзора судебной практики Верховного суда по спорам о сделках с недвижимостью.

«Конечно, теперь все, кто был обманут по «схеме Долиной», могут запрашивать пересмотр дел. Нужно по новому законодательному акту в виде решения Верховного суда и по вновь открывшимся обстоятельствам подавать в первую инстанцию на пересмотр. Вероятность того, что люди выиграют, практически гарантирована», – подчеркнул юрист Алексей Петропольский.

При этом он обратил внимание на то, что дело Долиной стало по-настоящему резонансным, так как было уникальным.

«Таких случаев единицы. Когда говорят о тысячах дел, то речь идет в принципе об оспаривании прав собственности, но там совершенно другие обстоятельства», – пояснил юрист.

Ранее адвокат Михаил Салкин отметил, что решение Верховного суда по квартире Долиной поможет восстановить ситуацию на рынке вторичной недвижимости, сделки на котором были приостановлены, так как покупатели боялись остаться без жилья и без денег.