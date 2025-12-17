Верховный суд отменил ранее принятые по «делу Долиной» решения, после чего квартира певицы осталась у Полины Лурье. Своими эмоциями она поделилась в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Лурье впервые публично прокомментировала ситуацию, выйдя на связь со студией по телефону. Она рассказала, что в этот момент находится с детьми и семьей, все рады решению суда и отмечают важный для себя день. Также она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении разбирательства.

По словам Полины Лурье, квартиру она покупала не для инвестиций, а для проживания. В ее планах — провести масштабный ремонт и полностью изменить интерьер. Сейчас она надеется в ближайшее время переехать в жилье и пообещала пригласить ведущего Дмитрия Борисова на новоселье.

Друзья Ларисы Долиной возмутились решением Верховного суда

— Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле, — поделилась Полина Лурье.

Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря.

Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Певица на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.