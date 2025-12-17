Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

Жители подмосковной деревни неподалеку от Чехова пожаловались на холод в квартирах из-за забитых батарей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о деревне Бершово. По словам местных жителей, температура в домах, несмотря на появление новой котельной, не поднимается выше 16-18 градусов. Они отметили, что главной проблемой является безответственный подход коммунальщиков к работе.

«Мы не один раз показывали администрации видео, где кочегары устраивают пьянки прямо в котельной. Просили проверить их документы, писали в прокуратуру. Но приходили только отписки», — посетовала одна из жительниц деревни.

Староста Бершово утверждает, что благодаря новой котельной в деревне появился газ, и добавила, что в данный момент администрация Чехова заключает договор на его поставку. Однако из-за того, что батареи забиты ржавчиной и грязью, коммуникации нуждаются в капремонте. Женщина опасается, что без модернизации старая система быстро выведет из строя новую котельную.

