В Совфеде предложили разобраться с судьями, которые оставили Долиной квартиру и деньги

Необходимо обсудить компетентность судей, которые выносили решения по делу о купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной и оставили покупательницу и без жилья, и без денег. Такое заявление сделал в среду, 17 декабря, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук Андрей Клишас.

Как подчеркнул сенатор, Верховный суд, отменив решения судов низшей инстанции и признав право собственности на квартиру за покупательницей, "все поставил с головы на ноги" и вернул практику правоприменения действительности сделок и добросовестности к норме.

Однако остаются большие вопросы к компетентности судей, которые "допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства", что Долина осталась и при деньгах, и при квартире, а покупательница Полина Лурье — ни с чем.

Клишас отметил, что эти судебные решения привели "к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", сообщает РБК.

На фоне решений судов в пользу Долиной ощутимо пострадал рынок вторичного жилья в России. Нашлось немало людей, решивших назваться жертвами мошенников и истребовать назад свои квартиры, не возвращая при этом полученных за недвижимость денег. Добросовестные россияне боятся покупать жилье у пенсионеров.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что снизить риск попадания в ситуацию со "схемой Долиной" поможет соблюдение нескольких правил, хотя это и не гарантирует стопроцентную защиту. Прежде всего юрист порекомендовал проводить сделку с оценкой приобретаемой недвижимости и осуществлять оплату в безналичной форме.