Нагиева призвали признать иноагентом из-за слов об усталости от фильмов про войну

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев написал жалобу министру культуры РФ Ольге Любимовой на актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Гулиева возмутили высказывания Нагиева на премьере фильма "Елки 12". Артист заявил, что популярность франшизы будет расти из-за усталости зрителя от военного кино, которого в последнее время очень много появилось. Актер уверен, что у россиян уже "нет сил" смотреть на "серость и грязь" в картинах про войну. Он считает, что фильмы, подобные "Елкам", дают "иллюзию мирной счастливой жизни".

По словам Гулиева, он получает множество сообщений от якобы обеспокоенных граждан, в том числе и участников СВО, из-за действий Нагиева. Депутат попросил проверить высказывания артиста. Он также призвал ограничить участие актера в проектах, финансируемых из бюджета, а также рассмотреть вопрос о признании его иностранным агентом.

Словам Нагиева также возмутилась певица Виктория Цыганова. Она посоветовала актеру "лучше обратно улететь в Дубай".