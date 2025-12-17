Главный редактор «Газеты.Ru» выступила в Пекине с докладом о новых медиа

На международном форуме эксперты обсудили сотрудничество медиа, безопасность интернета и будущее журналистики в эпоху ИИ.

16 декабря 2025 года в Пекине прошел VI форум СМИ России и Китая. На панельной дискуссии «Нормативное регулирование и инновации новых медиа России и Китая» с докладом выступила главный редактор «Газеты.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Ирина Сигова.

Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.Ru»:

«Международный диалог между медиа сегодня особенно важен – именно он позволяет сохранять доверие аудитории в условиях мировых технологических изменений. Обмен опытом с коллегами из других стран помогает лучше понимать, какие меры по борьбе с фейками работают лучше, перенимать успешные практики и предлагать свои методы цифровой гигиены».

Rambler&Co уделяет большое внимание укреплению и развитию международного профессионального диалога и обмену опытом в сфере современных медиа. Международная площадка форума в Пекине стала важным этапом стратегии и объединила представителей ведущих СМИ двух стран для обсуждения ключевых вызовов современной журналистики. В мероприятии приняли участие руководители ведущих СМИ двух стран, включая «Газету.Ru», ТАСС, «РИА Новости», «Коммерсант», агентство «Синьхуа», газету «Жэньминь жибао», Медиакорпорацию Китая и другие. Следующая встреча состоится в 2026 году в Москве.