В России заявили о тайных силах в скандале с Долиной

В скандале с участием певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под воздействием мошенников и пыталась отсудить ее обратно, могли действовать некие тайные силы. Это следует из сообщения журналиста, военкора Романа Сапонькова в Telegram.

Сапоньков напомнил о кризисе, возникшем во время войны с Японией 1905 года и приведшем к первой русской революции.

«Острый земельный вопрос перегрузил неэффективную систему, не способную справляться с растущим количеством вызовов, и запустил процесс в обществе», — заявил он.

Журналист заявил, что видит параллель между современностью и событиями 120-летней давности.

Известный адвокат отреагировал на решение ВС по делу Долиной

«Такое удивительное совпадение историческое. Вот буквально булавочкой английской ткнули и понеслась паутина трещин, обгоняя порой логический ход истории», — порассуждал он.

Сапоньков добавил, что ему было бы интересно выяснить, в каких британских университетах учат создавать такие совпадения и начал бы задавать вопросы в России.

«Кто ей устроил это телефонное право, вот туда бы глянуть», — подытожил он.

Ранее общественник и блогер Сергей Колясников также порассуждал о крыше Долиной.