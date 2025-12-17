Россияне рассказали, как читают онлайн-медиа — исследование Rambler&Co

Новостное потребление – ежедневный ритуал, но пользователи все больше нуждаются в фильтрации контента.

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они предпочитают потреблять новостной онлайн-контент. Для большинства опрошенных россиян (52%) медиа давно стали частью повседневности и ежедневным ритуалом. При этом 15% заходят на сайты СМИ в поисках конкретной темы или автора, столько же (15%) открывают без цели, читая то, что попадется. 7% идут за новостным контентом, чтобы отвлечься, 6% – с целью разобраться в новой теме, 5% – чтобы поддержать разговор о происходящем с друзьями.

При выборе материалов половина респондентов (50%) предпочитают ориентироваться на рубрики и самостоятельно искать нужный контент. Интерес к теме становится решающим фактором для 30%, а 11% кликают в первую очередь на яркие заголовки. Алгоритмические рекомендации влияют на выбор 5%, а 4% читают то, что случайно попалось на глаза и оказалось полезным.

Наиболее часто пользователи пропускают материалы, не совпадающие с их увлечениями, – об этом заявили 56% респондентов. Еще 28% игнорируют новости, которые уже встречались в других источниках. Длинные тексты отталкивают 8%, столько же (8%) избегают слишком эмоциональных или раздражающих тем.

На страницы медиа аудитория чаще всего (52%) попадает через поисковики или выдачу нейросетей. По ссылкам из соцсетей или мессенджеров переходят 18%, еще 19% приходят через агрегаторы. 11% используют чат-боты для поиска нужных материалов, что отражает постепенно растущую роль цифровых помощников.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 11 декабря 2025 года, в нем приняли участие 3186 интернет-пользователей.