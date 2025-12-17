Решение Верховного суда по делу квартиры певицы Ларисы Долиной не только поставило точку в этом конкретном споре, но и стало важным для всей судебной системы России. Для жителей это настоящий новогодний подарок, так как теперь граждане видят, что суд может быть справедливым, заявил председатель президиума московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин в беседе с 360.ru.

Юрист подчеркнул, что права собственности покупательницы квартиры Полины Лурье – это окончательный вердикт, который уже нельзя оспорить. Теперь будет рассматриваться дальнейший вопрос о выписке и выселении артистки из квартиры – по мнению адвоката, это лишь вопрос времени.

В целом принятое судом решение должно восстановить доверие россиян к судебной системе, отметил Жорин, напомнив, что большинство граждан заняли сторону Лурье. Теперь граждане убедились в том, что суд может быть действительно законным и справедливым, подчеркнул он.

Киркоров пообещал приютить Долину

«И какой бы ни был ресурс на стороне известных, знаменитых, богатых, справедливость, тем не менее, тоже может восторжествовать», — заключил адвокат.

Напомним, накануне Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей жилье у певицы.