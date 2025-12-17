Решение Верховного суда (ВС) России по делу о квартире певицы Ларисы Долиной станет прецедентом для всех судов страны — этот спор будет включен в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости.

Председатель высшей судебной инстанции страны Игорь Краснов поручил всем трем коллегиям ВС — по гражданским и административным делам, а также экономическим спорам подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью с учетом решения ВС, которое окончательно закрепила за Полиной Лурье право собственности на квартиру артистки в центре Москвы.

Данные обзоры призваны обеспечить единообразие судебной практики в стране и его выводы обязательны для нижестоящих судов при рассмотрении похожих случаев.

Верховный суд принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Лурье. Сама Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и раскритиковали артистку.