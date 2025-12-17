Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью

Три коллегии Верховного Суда России (ВС) — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Соответствующее поручение дал председатель ВС Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

В данный обзор войдет, среди прочего, решение ВС, принятое накануне, и окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, купленную у певицы Ларисы Долиной.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее "отмене" в медиа. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.