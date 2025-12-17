В России предложили ограничить допуск к соцсетям детям до 16 лет

В России вновь подняли вопрос о введении возрастных ограничений на использование социальных сетей, предложив закрыть доступ к ним для подростков младше 16 лет.

С инициативой выступил Евгений Машаров, входящий в комиссию Общественной палаты, занимающуюся экспертизой законопроектов и нормативных актов. Он указал на необходимость ужесточения контроля в цифровой сфере, особенно в части взаимодействия несовершеннолетних с онлайн-платформами.

Машаров напомнил в беседе с РИА Новости, что ранее уже выдвигал идею допуска к чувствительному интернет-контенту исключительно при подтверждении личности через паспорт. По его оценке, государству следует последовательно продолжать курс на усиление регулирования, вводя новые барьеры и ограничения там, где это продиктовано вопросами безопасности и защиты общества.

В числе возможных мер он назвал формирование базового правового поля для технологий искусственного интеллекта, полное прекращение работы мессенджера WhatsApp на территории страны, а также запрет онлайн-игр в случае, если их разработчики откажутся официально регистрировать свой бизнес в России.

Ранее аналогичные сигналы уже звучали со стороны законодателей. Сообщалось, что с 2026 года в стране может быть введено регулирование использования социальных сетей детьми. С таким предложением выступал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.