Юрист рассказала об отсрочке на выезд Долиной из квартиры

Решение Верховного суда (ВС) по нашумевшему делу о продаже квартиры Ларисы Долиной понизит напряженность на рынке вторичного жилья. Своей аналитикой поделилась член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, беседуя с журналистами «Российской газеты».

Певица может подать соответствующее ходатайство, где заявит об уважительных причинах — это даст ей право на то, чтобы временно отсрочить выезд из жилья.

«В случае, если народная артистка не исполнит сегодняшнее решение, Мосгорсуд рассмотрит иск о ее выселении», — указали в пресс-службе ВС России.

По словам Спиридоновой, Долина еще не выехала из квартиры и не снялась с регистрационного учета. В жилплощади вместе с артисткой прописаны ее дочь и внучка. Об этом стало известно из зала судебного заседания суда по резонансному делу.

«Суд может отсрочить исполнение решения суда и предоставить срок (не резиновый), если Долиной такое ходатайство будет заявлено и на то будут уважительные основания. Например: отсутствие иного жилья для проживания у несовершеннолетнего ребенка», — объяснила эксперт.

Ранее юрист Илья Ремесло назвал выселение Ларисы Долиной самым вероятным исходом дела. Кроме того, покупательница Полина Лурье может впоследствии взыскать с певицы понесенные убытки. Допустим, если речь идет о расходах на аренду другой квартиры на время судебного разбирательства.