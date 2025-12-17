Предсказаны популярные мошеннические схемы в 2026 году

В 2026 году можно ожидать усиления и дальнейшей активизации мошеннического воздействия на россиян. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, спрогнозировав наиболее популярные схемы в новом году.

По его словам, в 2026 году можно ожидать использования злоумышленниками многоступенчатых и многоролевых схем, адаптированных под то или иное экономическое или политическое событие «в моменте», памятную дату либо государственный праздник.

Названы самые популярные схемы мошенничества на конец 2025 года

Помимо этого, считает юрист, будут популярны сценарии с использованием последних достижений искусственного интеллекта (ИИ). С помощью ИИ аферисты будут выявлять круг профессиональных контактов потенциальной жертвы, его интересы, кулинарные пристрастия, хронические заболевания, наличие питомцев, а также семейный круг.

Ранее специалисты холдинга «Информзащита» сообщили, что в России значительно выросло количество кибератак с подменой личности руководителей через фишинг и вишинг. По данным аналитиков, за десять месяцев 2025 года такие инциденты фиксировались на 38 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.