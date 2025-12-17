Россияне назвали самые заветные мечты

Большинство опрошенных россиян назвали своей заветной мечтой покупку квартиры или дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. 14% респондентов мечтают о приобретении нового автомобиля. Некоторые граждане выбрали вариант путешествия по России. Так, 11,5% респондентов хотели бы побывать в других регионах страны. А 5% участников опроса откровенно заявили, что их мечта — просто не работать.

Среди других вариантов: открытие семейного бизнеса, посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах, организация роскошного праздника.