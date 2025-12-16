Опубликованы минимальные баллы по ЕГЭ на следующий год

Минобрнауки утвердило минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщает «RT на русском».

Согласно тексту документа, в следующем году для поступления в ВУЗ потребуется набрать 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. В свою очередь, по физике необходимо будет набрать уже 41 балл, 45 баллов по обществознанию и 46 баллов по информатике.

Отметим, что этот список отличается от прошлогоднего. В документе за 2025/2026 учебный год минимальным проходным баллом по химии, физике и биологии было 39, по информатике – 44, по истории 36, а по иностранному языку – 30.

