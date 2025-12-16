Татарстанские рыбаки рискнули жизнями ради улова

В Татарстане спасли рыбаков, которые ради улова рискнули своими жизнями на льду. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на острове реки Ик. Мужчины отправились на рыбалку, когда лед на реке еще не сформировался и его толщина составляла лишь около пяти сантиметров — это очень мало для безопасного передвижения. В результате рыбаки не смогли самостоятельно вернуться обратно на сушу.

Сотрудники экстренных служб использовали судно на воздушной подушке для эвакуации застрявших на реке мужчин — всех рыбаков успешно доставили на сушу, никому из них не потребовалась помощь медиков. Отмечается, что за подобное нарушение правил охраны жизни людей на воде, какое допустили рыбаки, по местному законодательству предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч рублей.