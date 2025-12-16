Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от региональных властей или от МЧС России.

Аналогичное предупреждение Гусев опубликовал 16 декабря в 16:16.

В ночь на 16 декабря силы ПВО сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника. Больше всего дронов — 64 БПЛА — были уничтожены над территорией Брянской области.

13 декабря работа цеха одного из промышленных предприятий в Воронежской области была приостановлена после падения обломков БПЛА. По словам губернатора, в результате атаки дронов повреждение получило второстепенное оборудование одного из цехов предприятия. Кроме того, обломки сбитого беспилотника повредили башенный кран. Обошлось без пострадавших.