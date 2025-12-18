Закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака и алкоголя приняли в ГД

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в четверг, 18 декабря, приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе закрепляет возможность подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

Нововведения оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной и продукции, содержащей никотин. В первом чтении документ приняли в марте.

Изменения внесли сразу в несколько федеральных законов. С помощью мессенджера Max можно подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий, передает ТАСС.

4 декабря заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил заменить бумажные паспорта на электронные. Он уточнил, что в такой карточке должна содержаться вся информация о человеке — от полного имени и состояния здоровья до состава семьи и положенных льгот.