Раскрыты детали наряда Полины Лурье на заседании в суде по делу о квартире Долиной

Журналисты Shot раскрыли детали наряда предпринимательницы и врача Полины Лурье на заседании в суде по делу о квартире эстрадной певицы Ларисы Долиной. Соответствующее сообщение появилось в одноименном Telegram-канале.

Авторы публикации заметили, что Лурье пришла на заседание в черном худи российского бренда Asia st 71, стоимость которого составляет 16 тысяч рублей. По словам журналистов, женщина заметно нервничала в зале суда.

Долина продала квартиру в центре Москвы Лурье за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря Верховный суд начал рассмотрение жалобы Лурье на решение суда, принявшего решение вернуть квартиру Долиной. Известно, что сама артистка не явилась на заседание.