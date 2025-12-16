Лурье купила квартиру у Долиной для себя и двух малолетних детей

Полина Лурье приобрела жилье у певицы, народной артистки России Ларисы Долиной сразу после развода с мужем. Она планировала жить в квартире вместе с двумя малолетними детьми. Об этом во вторник, 16 декабря, стало известно во время заседания Верховного суда, трансляцию которого ведет «Вечерняя Москва».

Лурье собиралась жить в квартире со своими детьми в возрасте четырех и восьми лет. Она нашла объявление о продаже в интернете. Долина выставила квартиру за 130 миллионов. Позднее артистка начала торговаться с покупательницей. В итоге стороны договорились о цене в 112 миллионов.

Заседание Верховного суда по делу Долиной проходит 16 декабря. Лурье приехала на заседание, а сама народная артистка — нет.

Ситуация с квартирой певицы вызвала общественный резонанс. В итоге дело дошло до Верховного суда. Если ВС встанет на сторону Лурье, это еще не означает, что женщине вернут купленную квартиру. Суд может отправить дело на пересмотр. Однако если ВС примет позицию Долиной, тогда будет выпущено постановление, по которому жилье будут возвращать продавцам. Какое решение по итогу может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».